Türk asıllı kayıp subayın cesedi Stockholm’da bulundu

İsveç’in başkenti Stockholm’de Kasım 2020’de yürüyüşe çıkan İsveç Silahlı Kuvvetleri’nde subay olarak görev yapan Türk asıllı Deniz Arda’nın cesedi 27 Şubat Cumartesi günü Stockholm'ün güneyindeki Tyresta Ulusal Parkı’nda yürüyüş yapan bir kişi tarafından bulundu.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Carina Skagerlind, Tyresta Ulusal Parkı’nda bulunan cesedin kimliğinin Deniz Arda’ya ait olduğunu ifade ederek, "Ailesine bilgi verildi. Yapılan ilk incelemelere göre bir suç unsuru yok" ifadelerini kullandı.

İsveç medyası, Arda’nın en son internet üzerinde koşuya çıktığına dair bir mesaj attığını duyurdu ancak mesajın atıldığı kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmadı.