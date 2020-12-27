Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu.

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Atalay şöyle dedi:

“İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir.”