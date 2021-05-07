Türk-Alman Üniversitesi iktidarı eleştiren profesöre karşı 'hukuki süreç' başlattı

Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iktidarın dış politikasını eleştirdi.

Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan Twitter hesabından şunları yazdı:

"Politikalar değişebilir tabii ki ama 'kiralık fikirliler' artık Sisi'ye 'darbeci' değil, 'güçlü, saygın lider', S.A. Kralı'na 'katil' değil 'dost' deme; ölümüne savunduklarını, ölümüne yalanlama modundalar! Bu pişkin sefillerin memlekete de hizmet ettiklerine de hayrı olabilir mi?".

Bu paylaşımının ardından AKP yanlısı medya Prof. Dr. Erdoğan'ı hedef gösterdi. Türk-Alman Üniversitesi ise bir açıklama yaparak bölüm başkanının ismini vermeden, "şahsa karşı gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" ifadesini kullandı.

Üniversite yönetimince yapılan açıklamada "Fikir hürriyeti başkasına, özellikle de hükümete ve onun mensuplarına hakaret etme yetkisi vermez. Fikir hürriyetini bu kapsamda değerlendirdiği anlaşılan şahsa karşı gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.