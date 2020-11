Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 516 liraya yükseldi

Türk-İş'in her ay düzenli olarak yaptırdığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının kasım ayı sonuçlarına göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,39 oranında artarak 2 bin 516 liraya ulaştı.



Araştırmaya göre yılın ilk on bir ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 16,37 oranında oldu. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 19,68 olarak gerçekleşti. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 15,47 olarak hesaplandı.

Yoksulluk sınırı 8 bin 198 lira

Türk-İş'in araştırmasına göre, 2020 Kasım ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 516 lira 67 kuruş, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8 bin 197 lira 62 kuruş, bekâr bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 73 lira 63 kuruş oldu.