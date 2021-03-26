Turizm patronlarının Rusya'ya aşı turizmi heyecanı

Türkiye ölüm sayıları yükselir, yeterli aşı hala temin edilememişken bazı tur şirketleri Covid-19 aşısını turizm paketine sokmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki günlerde Rusya’dan ‘turiste aşı izni’ çıkmasını bekleyen Türk operatörleri, ülkeye paket tura hazırlanıyor. Tatil paketinin içine aşı seçeneğini de koyacak olan operatörler, iki kez gidiş ve dönüşü kapsayan tur için yaklaşık 3 bin avro talep edecek. Viking Turizm Yurtdışı ve Yurtiçi Turizm Direktörü Cem Bayazıt Dünya gazetesine yaptığı açıklamada Rusya’nın yabancılara yakında aşı izni vermesini beklediklerini ifade ederek, önümüzdeki hafta aşıyı da kapsayan bir paket turu devreye alacaklarını açıkladı. Paketin içeriğini hazırladıklarını ifade eden Bayazıt, şu anda Rusya’da sadece geçici ve kalıcı oturuma sahip kişilere aşı yapılabildiğini söyledi. Bayazıt, “Bu oturum izniyle yabancıya aşıya olanak sağlayan ülkeler arasında Dubai de yer alıyor. Rusya’nın da turiste aşıya izin vermesini bekliyoruz. Aşı sebebiyle iki kez gidilmesi gerekiyor, her gidiş için bin 500 Euro’luk bir fiyat tarifesi düşündük” dedi.