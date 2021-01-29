Turizm geliri 2020 yılında yüzde 65,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 dördüncü çeyrek (Kasım-Aralık) turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 50,4 azalarak 3 milyar 913 milyon 758 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 75,4'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 24,6'sı ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 335 milyon 869 bin dolarını kişisel harcamalar, 577 milyon 890 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm geliri 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65,1 azalarak 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar oldu. Bu yılki gelirin 9 milyar 998 milyon 320 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 60 milyon 999 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 72,2, tur hizmetleri harcaması yüzde 68,4 ve spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 67,3 azaldı. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ise en çok azalış tur hizmetleri harcamalarında oldu.

Ziyaretçi sayısı yüzde 57,7 azaldı

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılı 4’üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 57,7 azalarak 4 milyon 582 bin 698 kişi oldu. Bunların yüzde 79,5'ini 3 milyon 642 bin 367 kişi ile yabancılar, yüzde 20,5'ini ise 940 bin 331 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 69,5 azalarak 15 milyon 826 bin 266 kişi oldu. Bunların yüzde 80,3'ünü 12 milyon 708 bin 265 kişi ile yabancılar, yüzde 19,7'sini ise 3 milyon 118 bin 1 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi yüzde 64,9 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti.