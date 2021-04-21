Turizm emekçileri yine zorda: Personel alımları durdu, bir çoğu ücretsiz izinde

Antalya’da geneli sezonluk çalışan turizm işçileri, geçtiğimiz yıl sezon başlangıcı kabul edilen Mart ayında pandemi sürecine girilmesiyle birlikte işsiz kalmıştı. Geçtiğimiz yaz turizmin hareketli olduğu 2-3 aylık kısıtlı süreç içerisinde patronların az personel-çok iş politikaları yüzünden sınırlı sayıda turizm emekçisi artan iş yüküyle birlikte çalışabildi. Ardından ise yine tüm turizm emekçileri için işsizlik baş gösterdi.

Turizm patronları devlet desteklerinden, teşviklerden faydalanırken; neredeyse 1 yıldır işsiz olan turizm emekçileri, 2021 sezonunda da karanlık bir tabloyla karşı karşıya.

2021 Mart ayında işe başlaması gereken turizm işçilerinin büyük bölümünün iş başı tarihleri önce nisana ertelendi, şimdi ise süre dahi belirtilmeksizin bekletiliyorlar. Başta oteller olmak üzere turizm işletmeleri tarafından personel alımlarının durdurulduğu bilgisi gelirken, işe başlamış olan az sayıdaki personel de ücretsiz izine gönderiliyor. Gerekçe olarak vaka sayılarının artmasıyla birlikte pek çok ülkenin Türkiye’ye uçuşlarını durdurmasını gösterilirken, işçilerin ne zaman işlerine dönebilecekleri belirsizliğini sürdürüyor.

Bu süreçte gereken desteği alamadıklarını, güvencesiz koşulların kendisini daha da yoğun hissettirdiğini belirten turizm emekçileri, 2021 turizm sezonunda da pandeminin faturasını ödeyen kesim olmaya devam ediyor.