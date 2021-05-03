Turizm Bakanı'ndan 'vaka sayısı' açıklaması: 17 Mayıs'ta hedef 5 bin, sezonda 30 milyon turist

Reuters'ın aktardığına göre, Türkiye’nin turizmde bu yılki hedefi ile ilgili soruları yanıtlayan Ersoy, Türkiye’nin koronavirüs ile mücadele için çok daha sıkı önlemler aldığını öne sürdü.

Ersoy, “Vaka sayılarındaki düşüşün bu hafta daha da hızlandığını görüyoruz. Tahminimiz doğru çıkarsa 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek” dedi ve ekledi:

“Hedefimiz, 1 Haziran itibarıyla turist trafiğini açmak için 17 Mayıs’tan sonra vaka sayısı olarak 5 binin altına inmek. Bu sayıya düşebilirsek 30 milyon hedefimizi hala koruyoruz.”

Pandemi nedeniyle 2020 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 71.74 düşüşle 12.73 milyon kişi olmuştu.

Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre bu yıl Ocak-Mart döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 54 düşüşle 1.95 milyon olarak gerçekleşti.