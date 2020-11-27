Turizm Bakanı, Bodrum Hilton Türkbükü’nü satın aldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu Ersoy Otelcilik, Bodrum Hilton Türkbükü’nü satın aldı.

Azerbaycan merkezli ISR Holding’in bir şirketi olan ISR Turizm’i satın alan şirket, böylelikle Bodrum Türkbükü’nün de yeni sahibi oldu.

Dünya'nın haberine göre Rekabet Kurumu’na satın almaya yönelik yapılan başvurudan izin de çıktı. Rekabet Kurumu son toplantısında ISR Turizm İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Ersoy Otelcilik tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Merkezi Antalya'da olan Ersoy Otelcilik bu satın almayla birlikte otel sayısını üçe çıkardı. Halen Voyage Otel Belek ve Max Royal Kemer otelleriyle hizmet veren şirket, Hilton'la Bodrum'u da faaliyet alanına eklemiş oldu.

Azeri insanı İskender Khalilov, İber Princess adıyla faaliyet gösteren oteli 2011 yılında alarak Hilton olarak hizmete açmıştı. Azerbaycan’da Hilton Bakü ve Park By Radison Blu otellerinin sahibi olan holding, Türkiye’de tek bir otelle faaliyet gösteriyordu.