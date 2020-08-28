Turist rehberlerinden Kariye önünde eylem

İstanbul Fatih'teki Kariye Müzesi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek camiye dönüştürülmesinin ardından profesyonel turist tehberleri, Kariye önünde toplandı. Yaptıkları açıklamalarla Kariye'nin tarihsel ve sanatsal önemini belirten rehberler, müze olarak kalması gerektiği vurgusunu yaptı.

Ayasofya'nın ardından Kariye Müzesi'nin de cami olarak ibadete açılması kararına karşı toplanan profesyonel turist rehberleri, Kariye'nin içerisinde bulundurduğu mozaik ve fresklerle eşsiz olduğunu, sanat müzesi niteliği taşıdığını ve ibadete açılmaması gerektiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenen rehberler, alınan kararın gözden geçirilmesi ve Kariye'nin konumunun müze olarak korunması taleplerini de dile getirdi.

Kariye Müzesi, 21 Ağustos günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile cami olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredimişti.