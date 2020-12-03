TÜPRAŞ'ta işçiler salgın fırsatçılığına karşı eylemde

Tüpraş işçileri kendilerine danışılmadan vardiya saatlerinin erkene çekilmesine ve mola saatlerinin düşürülmesine karşı başlattıkları eylemi 2. gününde sürdürüyor.

İşçiler bugün erken saatte gelen servislere binmedi.

Tüpraş’ta vardiyaların 2 Aralık'tan itibaren salgın gerekçesiyle 07.00-15.00, 15.00-23.00 ve 23.00-07.00’ye çekilmek istendiği patron tarafından Petrol-İş Sendikası'na gönderilen bir yazıyla bildirilmişti. Yapılmak istenen değişiklikle işçilerin mola süreleri de kısaltılıyor.

Petrol-İş’te örgütlü Tüpraş işçileri kendilerine danışılmadan alınan bu kararı kabul etmeyerek eyleme geçti. İşçiler bugün erken saatlerde gelen servislere binmedi. Öte yandan erken saatte işbaşı yapmayan işçiler hakkında tutanak tutulduğu öğrenildi.

Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli'de eylem

Petrol İş Sendikası tarafından dün Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli şubelerinde eş zamanlı protesto eylemi yapıldı.

Yapılan açıklamada Tüpraş işçisinin salgın boyunca izolasyon gerekçesiyle geçilen iki vardiyalık sistemde 12 saatlik mesaiyle özverili bir çalışma içerisinde olduğu ancak işverenin son ilettiği yazıyla işçinin itiraz ettiği vardiya ve bakım servisi ara dinlenme saatleri değişikliğini dikte ettiği belirtildi.

Açıklamada “Tüpraş işvereni, işçinin moral ve motivasyonunu kırmak, Tüpraş’ta çalışma barışını bozmak için elinden geleni yapmaktadır. Üstelik söz konusu değişiklikler, iş sağlığı ve güvenliği, sağlık risklerinin azaltılması ve çalışanların menfaati ile gerekçelendirilmektedir. Bu değişikliklere aynı gerekçelerle karşı çıkıyoruz…” denildi.

İşçiler 05.30'da servise binmeye zorlanıyor

Sendikaya iletilen yazıda birçok çelişki ve yanlışın da bulunduğu ifade edilen açıklamada “Yapılmak istenen değişikliklerle gece çalışması iddia edildiği gibi azaltılmamaktadır. Vardiya değişiminin emniyetli yapılmasının sağlanması ise vardiya saatlerinin değiştirilmesinden önce yetkin proses yönetimi ve iş akışı sistemi ile ilgilidir. Öte yandan değişikliklerle trafikte geçen zamanın azalacağı iddia edilirken servislerin işyerine varış saatlerinin öne çekilmesi ile bu tasarrufun işçinin yararına düşünülmediği ortaya çıkmaktadır. Vardiya ve servis saati değişiklikleri ile çalışanlar, gece saatlerinde uyanmaya ve sabah saat 05.30’da servise binmeye zorlanmaktadır.. Yine bakım ara dinlenmelerinde yapılmak istenen değişiklik, mola vermeden çalışılan saatleri uzattığı için çalışan emniyeti açısından yeni riskler doğuracaktır” denildi.

Hedeflenen salgın fırsatçılığı

Tüpraş işçisinin değişikliklere itirazına patronun kulak tıkadığı, işçilerin görüşü dikkate alınmadan vardiya saatleri ve bakım mola değişikliğinde ısrar ettiği belirtilen açıklamada “Yapılmak istenen değişikliklerin artık adı konmalıdır. Hedeflenen bir salgın fırsatçılığıdır. Tüpraş işvereni, geçmişte Yüksek Hakem Kurulu’nun skandal kararlarının arkasına nasıl sığındıysa şimdi de salgın döneminin hassas şartlarında fırsatçılık peşine düşmüştür” denildi.

Sendika Tüpraş patronunu sözkonusu değişiklikten geri adım atmaya çağırdı.