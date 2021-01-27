Tunus'ta kabine değişikliği protestolar eşliğinde parlamentodan geçti

Tunus'ta Başbakan Hişam Meşişi'nin 16 Ocak'ta oluşturduğu yeni kabine, dün parlamentoda 10 saati aşkın süren oturumun sonunda güvenoyunu aldı. Meşişi'nin 25 bakandan 11'ini değiştirdiği yeni kabine, oturuma katılan 150 milletvekilinin salt çoğunluğunun oyuyla kabul edildi.

Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi, Islah, Onur Koalisyonu ve Ulusal Blok, Meşişi'nin yeni kabinesine güvenoyu verenler arasında yer alırken, Demokratik Blok ve Özgür Anayasa partileri ile bağımsızlardan bazı milletvekilleri aleyhte oy kullandı.

Adalet, içişleri, sağlık, enerji, tarım, gençlik ve eğitim gibi bakanların değiştirildiği yeni kabinedeki isimler İslamcı Nahda hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid Gannuşi tarafından oturumun sonunda açıklandı.

Oturum sırasında parlamento önünde yoksulluk, işsizlik ve polis şiddetine karşı protesto eylemleri yapıldı. Polis eylemcileri dağıtmak için tazyikli su kullandı.

Özgür Anayasa Partisi de Gannuşi ve Meşişi'den güvenoyunun çekilmesi için hazırladığı dilekçeye imza toplamak için meclis önünde eylem başlattığını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Meşişi'nin gerçekleştirdiği kabine değişikliğini onaylamayacağı sinyalini vermişti. Said yeni bakanlar arasında kadın bakan olmamasını eleştirmiş ve yolsuzluk şüphelisi bakanlara onay vermeyeceğini söylemişti.

Yeni bakanların hükümete "taze kan" sağlamasını umduğunu açıklayan Başbakan Meşişi ise "Parlamento dışında protesto gösterisi yapan gençler bize önceliklerimizi hatırlatıyor. Protestoları meşrudur ve hükümet öfkeli gençliği dinleyecek" diye konuştu.