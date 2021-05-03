Tunuslu işçilerden IMF'yle görüşecek hükümete maaş zammı talebi

Tunus'un en büyük işçi sendikası olan Genel İşçi Sendikası, kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin maaşlarına zam yapılması için hükümete yeni müzakareler başlatma çağrısı yaptı.

Sendika, 4 milyar dolar mali yardım ve mortgage fonları için Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) görüşmelere başlayacak olan Tunus hükümetine görüşmeler öncesi zam için müzakere taleplerini artırdı. IMF'nin söz konusu yardım paketi kapsamında, işçi maaşlarının da düşürülmesi öngörülüyor.

1 Mayıs etkinliğinde konuşan sendikanın genel sekreteri Nureddin el-Tabubi, "Hükümete, maaşlara zam yapılması ve pandemi döneminde işçilerin yükünü azaltmak adına satın alma gücünü artırma konusunda gerekli kararların alınması için acil görüşmelere başlama çağrısı yapıldı" açıklamasında bulundu.

El-Tabubi, ekonomi politikalarının belirlenmesinde, diğer ülkelerle ve uluslararası finans kurumlarıyla yapılan görüşmelerin şeffaf olunması ve karar alınırken halkın taleplerinin göz ardı edilmemesi yönünde hükümete çağrıda bulundu.

Ülke ekonomisinin çökme tehlikesiyle karşı karşı olduğunu belirten, el-Tabubi, çökmenin gerçekleşmesi durumunda bundan en çok işçilerin etkileneceğini vurguladı

Tunus hükümetiyle IMF arasındaki görüşmeler bugün başlıyor.