Tunus, Sputnik V'yi tescil etti

Tunus Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tunus'un Covid-19'a karşı Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısını tescil ettirdiğini söyledi.

Rusya menşeli Sputnik International'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada "Sputnik V aşısı, acil durum prosedürü yoluyla Tunus pazarında dağıtılmak üzere bir yıllık geçici bir onay almıştır." dedi.

Tunus, Cezayir ve Gine'den sonra Sputnik V'yi tescil ettiren üçüncü Afrika ülkesi oldu.

Sputnik V, Arjantin, Macaristan ve Filistin de dahil olmak üzere bir dizi ülkede acil kullanım için onay aldı. Aşının AB'de tescil edilmesi için de başvuruda bulunuldu.