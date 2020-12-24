Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: En az 20 ölü

Afrika'dan İtalya'nın Lampedusa adasına gitmeye çalışan bir göçmen teknesi Tunus açıklarında battı.

Tunuslu yetkililer batan teknedeki en az 20 göçmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Teknede bulunanlardan 5'inin kurtarıldığı, kayıp 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Teknenin Tunus'un Sfaks kenti kıyısından yaklaşık 10 km açıkta battığı, teknedekilerin tamamının Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu açıklandı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre 2014'ten beri Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışırken yaşamını yitiren göçmenlerin sayısı 20 binin üzerinde. Bu yıl ise bu sayı 620'yi geçti.