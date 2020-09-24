Tunceli Valiliği: Toplu taşımada para alışverişi yapan kişinin eldiven takması zorunlu

Dersim'de toplu taşımada bilet sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda para alışverişi yapacak kişinin eldiven takmasının zorunlu olmasına karar verildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada İl Hıfzısıhha Kurulu toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Valilik açıklamasında "Tunceli genelinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanmasına, bilet sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir" denildi.