Tunç Soyer tartışılan ihalenin iptal edildiğini duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir eğitim programı kapsamında yazar Enver Aysever’in vereceği yaratıcı yazarlık kursu, belediyenin verdiği ihale bedeli üzerinden tartışma konusu olurken, Belediye Başkanı Tunç Soyer, ihalenin iptal edilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

İddialar, açıklamalar

A3 Haber yazarı Serdar Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı içinde Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında okur yazarlık eğitimi verme kararı aldığını, bu karar kapsamında bir ihale yaptığı iddiasını köşesine taşıdı.

Öztürk, “Yüklenici firma, atölye etkinliklerini gerçekleştirecek gazeteci-yazar Enver Aysever ile aralarında yaptıkları protokolü, sözleşme imzalandıktan sonra bir ay içerisinde idareye sunacaktır…” şartıyla yapıldığını belirttiği ihale kapsamında 238 bin 500 lira ile en düşük teklifi veren şirketin söz konusu ihaleyi aldığını yazdı.

Yazı sonrası konu sosyal medyanın ve medyanın gündemine girerken, Aysever’in 18 gün sürecek etkinlikler için 238 bin 500 lira alacağı iddia edildi.

Hem belediye cephesinden hem de Enver Aysever tarafından yapılan açıklamada söz konusu ücretin ve eğitimin süresinin doğru olmadığı söylenirken, son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ihalenin iptal edilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

Tunç Soyer, iddiaların gündeme girmesinden hemen sonra SonSözTV'ye yaptığı açıklamada, "Yok öyle bir şey. Bizim bütün eğitmenlerimizle özellikle pandemide uzaktan eğitim ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. Enver Aysever de Türkiye'deki eğitimci isimlerden biri. Başkalarından da eğitim alıyoruz. Ancak Aysever'i sevenler sevmeyenler üzerinden belediye hedef alınıyor. Rakamlar bile doğru değil. Bütün gruplara vereceği eğitim toplam bütçesi 90 bin TL olması lazım. Bunları çok sığ buluyorum” diye konuşmuştu.

Soyer'in son yaptığı açıklama ise “Gazeteci Yazar Enver Aysever’le Yaşam Boyu Eğitim başlıklı hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda Belediyemiz adına açıklama yapılmıştır. Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Sözkonusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim. Saygılarımla” şeklinde oldu.

Gazeteci yazar Enver Aysever, gün içinde Çağlar Cilara'nın youtube yayınında konuyla ilgili soruları yanıtladı. Aysever iddiaları yalanladı, bu iddialar üzerinden bir köşe yazısı kaleme alan Ahmet Hakan'ın tetikçilik yaptığını söyledi.

İhaleyle ilgili yayılan belgenin muhatapları tarafından doğrulanmadığını söyleyen Aysever, kendisinin sözü geçen ihaleye girmediğini söyledi. "Bir adım daha ileri götürelim, ben hayatımda herhangi bir ihaleye girmedim" diyen Aysever, belgenin sahte olduğunu iddia etmediğini, hatta belgenin doğru olduğunu düşündüğünü ama bu ihaleyle ilgili bir açıklama yapma yükümlülüğünün kendisinde değil ilgili firma ve belediyede olduğunu belirtti.

'Durup dururken ihale konusu olan alınır satılır bir mal gibi ortaya çıktım'

Aysever, ihale şartnamesinde kendi adının yer almasının nedeninin ihale konusu olan projenin "Enver Aysever'le" yapılacak bir proje olması olduğunu söyledi. Daha önce çeşitli belediyelerde yaratıcı yazarlık kursları düzenlediğini, bu konuda Tunç Soyer'le de konuştuklarını, bu nedenle böyle bir projenin Belediye'nin takvimine girdiğini söyleyen Aysever. "Tuna Kiremitçi'yle yapılacak olsa onun adı geçecek, Buket Uzuner'in projesi olsa, Buket Uzuner Yazarlık atölyesi olacak, Candan Erçetin konseri olsa onun adı geçecek" diye konuştu.

Aysever, belediyenin böyle bir proje için doğrudan alım ya da ihale yoluna gittiğini, ihaleye giren firmaların da "Enver Aysever'le okur yazarlık kursu" için belediyeye fiyat verdiklerini söyledi. Aysever, ortada bir usulsüzlük ya da yolsuzluk olmadığını ama kendisinin de bu yönteme başvurulmasını doğru bulmadığını belirtti. Belediyenin doğrudan muhatap olup projeyi kendisinin hayata geçirmesinin doğru yol olduğunu ama çeşitli nedenlerle ihale yoluyla, firmalara iş verilerek çalışıldığını söyleyen Aysever, "Ben de hiç ilgisi olmayan bir durumda durup dururken ihale konusu olan alınır satılır bir mal gibi ortaya çıktım" diye konuştu.

Aysever, söz konusu kursların 9 ay süreceğini, kendisine verilecek ücretin de toplam 90 bin lira olduğunu belirtti.

