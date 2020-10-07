Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması Genel Kurul'da onaylandı

Cinsel saldırı suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen Mardin milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı’nda toplandı.
Genel Kurul'da daha önce HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik karma komisyon raporu gündeme alındı. Söz ve savunma talebi olmayınca rapor Genel Kurul'un oyuna sunuldu.
Bilgiç, "Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının bu dosya için kaldırılmasına karar verilmiştir" diyerek kararı açıkladı.