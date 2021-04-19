Tuma Çelik'e verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı

Eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davada delil yetersizliği nedeniyle verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı.

Mahkeme, gerekçeli kararında "Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkumiyeti; herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır" maddesini hatırlattı.

Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından dosyaya gönderilen raporda, olayın geçtiği iddia edilen evden alınan DNA profillerinin mağdurla uyumlu olmadığı, mağdura ait biyolojik kalıntı tespit edilmediği belirtildi. Olay günü mağdur ve sanığın geceyi birlikte geçirdikleri evde kolluk güçlerince yapılan araştırmada herhangi bir gürültü gelmediği, herhangi bir şikayet konusu olmadığı yönünde mahkemeye cevap geldiği kaydedildi.

Kararda, "sanık tarafının tanık olarak gösterdiği kişi ile mağdur arasında geçen telefon görüşmeleri, mağdurun kolluk ile mahkemede verdiği ifadelerdeki çelişkiler, mağdurun olaydan sonra da sanıkla telefon irtibatının devam etmesi, iddia edilen suç ile ilgili müracaatın yaklaşık 1,5 yıl sonra yapılmasına ve mağdurun sosyal medya üzerinden gönderdiği tehdit içerikli mesajlara" işaret edildi.

Tüm dosya kapsamında; kamu davasına konu fiilin katılana yönelik cebir, tehdit veya katılanın rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik, sanığın savunmasının aksini gösteren cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı aktarılan gerekçeli kararda bu nedenle, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği sanığın beraatına karar verildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Eski HDP'li Tuma Çelik'in, 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti. HDP'den ihraç edilen Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke düzenlemiş ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılan bağımsız milletvekili Çelik'in dosyası, tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açılmıştı. Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen karar duruşmasında Çelik'in delil yetersizliğinden beraatına hükmedilmişti.