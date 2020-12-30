Tuma Çelik hakkında 'cinsel saldırı'dan iddianame hazırlandı

Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı.

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandığı öğrenildi.
 
Cinsel saldırı suçlamasıyla Çelik hakkında fezleke hazırlanmıştı. Eski milletvekili HDP'den de ihraç edilmişti.

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Tuma Çelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı