Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandığı öğrenildi.
Cinsel saldırı suçlamasıyla Çelik hakkında fezleke hazırlanmıştı. Eski milletvekili HDP'den de ihraç edilmişti.
Tuma Çelik hakkında 'cinsel saldırı'dan iddianame hazırlandı
Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı.
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandığı öğrenildi.