Tüm kente iki haftada bir test yapacaklar

İngiltere'nin Liverpool kentinde bu hafta başlatılacak bir pilot uygulamayla şehrin tüm sakinlerine iki haftada bir koronavirüs testi yapılacak. Test sonuçları bir saatte alınacak.

Yaklaşık 900 bin nüfuslu Liverpool, İngiltere'de en fazla koronavirüs kaynaklı ölümün görüldüğü kentler arasında yer alıyor. Liverpool ve çevresinde 30 Ekim itibarıyla bir haftada 1754 vaka tespit edildi. İngiltere'de bölge ortalaması 153.

BBC Türkçe'nin haberine göre hastalık belirtisi göstermeyenleri de kapsayacak uygulama mümkün olduğu kadar çok sayıda virüs taşıyıcısı tespit ederek bulaşma zincirinin kırılmasını amaçlıyor. Her beş koronavirüs hastasından dördünün belirti göstermediği düşünülüyor.

Uygulama için kentin farklı noktalarına yeni test merkezleri kurulacak. Bunlar bakımevleri, okullar, üniversiteler ve iş yerlerini de kapsayacak.

Testleri yapacak sağlık ekiplerine iki bin kadar askerin de destek vereceği açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson uygulamayla ilgi bilgi verirken, "Bu testler, belirti göstermeyen ve farkında olmadan hastalık bulaştıran binlerce kişiyi tespit etmemizi sağlayacak" dedi.