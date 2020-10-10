'Tüm İstanbulluların katılacağı bir afet tatbikatı yapılacak'

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde düzenlenen İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, revizesi tamamlanan Türkiye Afet Müdahale Planı'nın Ankara'da toplanacak Afet Acil Durum Kurulu'na sunulacağını, 2021 yılının Afet Eğitim Seferberlik Yılı olarak ilan edileceğini söyledi.

Gelecek yıl içerisinde tüm İstanbulluların katılacağı, toplanma alanları ve tahliye konusunda il düzeyinde bir tatbikatın gerçekleştirileceğini söyleyen Soylu, "Zannediyorum ki bu ayın sonuna kadar İstanbulumuzun bir ilçesinde de böyle bir tatbikatı gerçekleştireceğiz. İnşallah hazır olacağız" dedi.