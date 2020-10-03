Tüm İşçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Sendikası, Birlik Sendikası kuruldu!

Tüm İşçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Sendikası (Birlik Sendikası), 6 Ekim 2020 Salı günü 13.30’da düzenlenecek basın toplantısıyla yola çıkıyor.

Sendikanın kuruluş toplantısı öncesi yapılan davet açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

BİRLİK SENDİKASI BASIN TOPLANTISINA DAVET

Ülkemiz işçiler için bir emek cehennemi haline getirildi.

Salgın hastalıkla birlikte işsizlik arttı, ücretler eridi.

İşçilerin ücretleri düzenli ödenmiyor, tazminatlarına el konuluyor.

Hayat pahalılaştı, geçinmek zorlaştı.

İşyerlerinde işçiler virüs tehdidi altında, hastalığa rağmen çalışmaya mecbur bırakılıyor.

Öte yandan her dönem olduğu gibi bu dönem de patronlara sağlanan kolaylıklara rağmen yine en çok onların “mağdur” olduğu yalanını dinliyoruz.

Ülkenin tüm kaynakları patronların kasasına aktarılıyor.

Tüm bunlar oluyorsa, nedeni işçilerin örgütsüzlüğüdür. Örgütsüzlüğe son vermek gerekiyor.

Patronların kurduğu bu bozuk düzene karşı işçilerin en önemli mücadele araçlarından biri sendikalardır. Ancak sendikalar bugün işçilerin bölünmüşlüğünü kabul ederek örgütleniyor. İşkolu sendikacılığı aynı işyerinde dahi işçilerin birlikte örgütlenmesine, birlikte mücadele etmesine engel oluyor.

Oysa işçilere birlik lazım.



TÜM İŞÇİLERİN BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA SENDİKASI (BİRLİK SENDİKASI) kuruldu.

İşyerinde, sektörde, aynı çatı altında çalışan işçilerin birlikte üye olacağı ve birlikte mücadelesine olanak açan ve 10 no’lu işkolunda Ticaret, Büro Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda kurulan,

BİRLİK SENDİKASI, işçilerin bölünmüşlüğünü değil birliğini esas alacak.

BİRLİK SENDİKASI, işçilerin dayanışması anlamına gelecek.

BİRLİK SENDİKASI, işçilerin patronlara karşı hak mücadelesinin adresi olacak.

Birlik Sendikasının kuruluşu, 6 Ekim 2020 Salı günü 13.30’da Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu’nda yapılacak basın açıklaması ile kamuoyuna ilan edilecektir.

GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR.

YALNIZ KALMA, BİRLİK OL

DAYANIŞMA GÖSTER, HAKLARIN İÇİN MÜCADELE ET

BİRLİK SENDİKASINA ÜYE OL

Zehra Güner Karaoğlu

Birlik Sendikası Genel Başkanı

Basın toplantısı hakkında bilgi almak ve röportaj talepleriniz için:

Nergis Arıcı

0554 234 60 34