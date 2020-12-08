Türkiye Komünist Partisi, "Tüm inşaat sektörü devletleştirilmeli, her yurttaşın doğa ile barışık, insana yaraşır kentlerde, nitelikli ve insan sağlığına uygun, güvenli konutlarda yaşaması güvence altına alınmalıdır" açıklamasında bulundu.

Bir süredir devam eden "devleştirme" açıklamalarına inşaat sektörüyle devam eden TKP, ilgili açıklamasında şu maddelere yer verdi: