Tüketici haklarına komisyoncu arabulucu darbesi

Mecliste geçen hafta kabul edilen "Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" dün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunda tüketici haklarıyla ilgili getirilen bir düzenleme tepkiyle karşılandı. Buna göre 10.390 Liranın üzerinde değeri olan ayıplı malın firmaya iadesinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda tüketicinin mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu hale getiriliyor.

Tüketici Hakları Derneği'nin konuyla ilgili açıklamasında şu görüşe yer verildi:

Kanun’un 59.maddesine göre, 10.390TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda tüketiciler haklarını arayabilmek için öncelikle bir arabulucuya başvuruda bulunmak zorundadır. Arabulucu, firma ile hakkını arayan tüketiciyi anlaşmaya davet eder. Bu anlaşmada, hakkını arayan tüketici, ayıplı malın bedelinin tamamının kendisine iadesini ya da ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesini firma temsilcisinden talep etse bile, genellikle firma temsilcileri bu talebi kabul etmeyeceklerdir.

Arabuluculuk bütün uygulamalarıyla tüketici ya da işçi olarak tüm emekçilerin aleyhine işleyen bir "hukuk reformu" olarak AKP döneminde kurumsallaştırılmaya başlandı.

Konuyla ilgili soL'a görüş veren TKP'li hukukçu Özge Demir bu konuda şöyle konuştu:

Bizim arabuluculuk kurumuna karşı tavrımız belli. İşçi, tüketici haklarına getirilen arabuluculuk kurumunu kabul etmiyoruz. Eşit olmayan tarafların eşitmis gibi bir masaya oturtulup, işçinin, tüketicinin yıllarca mücadele ile elde edilen hakların çok daha azına razı olması bekleniyor. Yargı sisteminin bütünüyle çökmüş olması bahane edilerek, yargiya başvuran 5 yılda alırsın, ama arabulucuya git parasının yarısını hemen alırsın anlayışı ile hakları pazarlığa açanlara, yargı sistemini düzeltmelerini öneririz. Haklarımız pazarlığa açılamaz.