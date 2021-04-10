TÜİK’te yeni AKP operasyonu: 6 yönetici görevden alındı

TÜİK’e geçen ay atanan AKP’li yeni Kurum Başkanı aralarında İşgücü İstatistikleri, Yıllık Hesaplar, Üretici Fiyatları grup başkanlarının da olduğu 6 yöneticiyi görevden alarak, yerine yeni atamalar yaptı.

Nisan 2020’de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TÜİK’teki daire ve grup başkanlarının büyük kısmı görevden alınmıştı.

Ayrıca kurum başkanlığı ve yardımcılıkları son iki yıldır gerçekleştirilen atamalar ile sürekli değiştirildi. Dün yapılan bu son değişiklik ile TÜİK’in yönetim kadrosunun AKP’lileştirme sürecinde bir adım daha atılmış oldu.