TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerine yanıt geldi: İşte gerçek rakamlar!

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7'ye geriledi.

Bu açıklamaya yanıt veren DİSK-AR, "İşsizlik düşmüyor, artıyor! Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,5 milyona yükseldi! Geniş işsizlik oranı yüzde 26,4 oldu. TÜİK'in işsizlik verileri işten çıkarma yasağı ile perdelenmiş yapay verilerdir" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Eylül 2020'de geniş tanımlı isşiz sayısı 9 milyon 470 bine, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların toplam sayısı 4 milyon 136 bine, ümitsiz işsizlerin sayısı ise 630 binden 1,4 milyona yükseldi. İstihdam ise bir önceki yıla göre 733 bin azaldı" denildi.

DİSK-AR raporuna göre, işsizlik verilerine ilişkin bazı notlar şöyle:

Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,5 milyona yükseldi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,4 olarak gerçekleşti.

Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Eylül 2020’de 10 milyona yaklaştı!

Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 27,6 olarak hesaplandı.

Covid-19 Eylül 2020’de en az 1 milyon 706 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açtı.

İstihdam bir yılda 733 bin kişi azaldı.

İstihdam oranı yüzde 44,1 geriledi.

İşbaşında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 188 bin kişi azaldı.

Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 630 binden 1 milyon 402 bine yükseldi.

Kadınlar Covid-19’dan daha fazla etkileniyor: Kadın işgücü yüzde 7 kadın istihdamı yüzde 5,2 azaldı.