TÜİK'e yine yeni başkan atandı: Bu dördüncü

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre TÜİK Başkanlığı’na Prof. Dr. Sait Ercan Dinçer atandı.

TÜİK’e asaleten atama yapılmayışı ve çok sık değiştirilmesi dikkat çekiyor. Bugünkü Cumhurbaşkanı Kararıyla 2019 yılından bu yana TÜİK’e 4 başkan atanmış oldu.

TÜİK Başkanlığına 15 Şubat günü Ahmet Kürşat Dosdoğru vekaleten atanmıştı. Başkanlık görevi yalnızca 15 gün sürdü. Mehmet Aktaş, 2016 – 2019 yılları arasında; Yinal Yağan Nisan 2019- Mayıs 2020 arasında vekaleten görevlendirilmişti.

Sait Ercan Dinçer kimdir?

Sait Erdal Dinçer, 1986-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okudu.

Sonrasında aynı üniversitede İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı. 1992-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi ekonometri alanında yüksek lisans yaptı. Dinçer doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde yaptı.