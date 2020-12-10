TÜİK 'resmi' veriyi açıkladı: İşsizlik düşmüş...

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 12,7'ye geriledi.

Haber Merkezi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7'ye geriledi.

Açıklana bu "resmi" verilere karşın Türkiye'de gerçek işsizlik verileri yüzde 29'a dayanış durumda.

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