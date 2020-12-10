TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7'ye geriledi.
Açıklana bu "resmi" verilere karşın Türkiye'de gerçek işsizlik verileri yüzde 29'a dayanış durumda.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Orhan Aydın
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TÜİK 'resmi' veriyi açıkladı: İşsizlik düşmüş...
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 12,7'ye geriledi.
Haber Merkezi
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7'ye geriledi.
Açıklana bu "resmi" verilere karşın Türkiye'de gerçek işsizlik verileri yüzde 29'a dayanış durumda.