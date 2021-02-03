TÜİK 'resmi' enflasyon verilerini açıkladı: 14,97

Türkiye'de hayat pahalılığı her geçen gün daha da artarken, TÜİK 'resmi' enflasyon verilerini açıkladı.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk ayında enflasyonda yüzde 1,68 artış yaşandığını açıkladı.

TÜİK'e göre, enflasyon geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 yükseldi.

Ocak ayında zam şampiyonu yüzde 26,77 ile mandalina oldu. 

Gruplara göre çeşitli mal ve hizmetler başlığında yüzde 24,53, ev eşyasında yüzde 23,25, ulaştırmada ise yüzde 21,43 artış yaşandı.

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Gerçek enflasyon...

TÜİK'in açıkladığı resmi veriler bu şekildeyken, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının aralık ayı sonuçları daha farklı bir duruma işaret ediyordu.

Araştırmaya göre söz konusu sepet için harcanan para son bir yılda (Aralık 2019’a göre) ise yüzde 29,9 oranında arttı. 12 aylık ortalama fiyatlara göre artış da yine yüzde 29,9 olarak gerçekleşti.

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