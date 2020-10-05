AKP'nin istatistik kurumu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, enflasyon Eylül ayında yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu. Eylül 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden 62 maddenin ortalama fiyatında düştü, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 314 maddenin ortalama fiyatı ise arttı.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33 artış gösterdi. Tüketici enflasyonu yıllık bazda ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,74 ile haberleşme, yüzde 6,91 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,55 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 25,17 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde yüzde 15,09 ile sağlık ve yüzde 14,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı eylül ayında azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 0,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla yüzde 3,02 ile ev eşyası, yüzde 1,84 ile ulaştırma ve yüzde 0,93 ile konut oldu.

Eylül 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 62 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 314 maddenin ortalama fiyatı arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,57 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,81 artış gerçekleşti.