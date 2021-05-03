TÜİK: Enflasyon Nisan'da yüzde 17,14'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici fiyatları, Nisan'da aylık bazda yüzde 1,68 arttı, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 16,2'den 17,14'e yükseldi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 2,13 artış yaşandı. Giyim ve ayakkabı fiyatları ise yüzde 7,6 artış gösterdi.

Dünya'da yer alan habere göre, Nisan yıllık enflasyonu Mayıs 2019’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Nisanda üretici enflasyonu yüzde 4,34 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 35,17’ye çıktı. 2021’in ilk dört ayında üretici enflasyonu ise yüzde 12,91’e çıktı.

Bu verinin güncellenerek yeniden hesaplanmaya başladığı 2006 yılından bu yana görülen en yüksek 4 aylık enflasyon verisi olarak tarihe geçti. Yıllık üretici enflasyonunda ise en son bu yüksek seviyeler Kasım 2018’de görülmüştü.

Sağlık ve ulaştırmada da artış var

Ev eşyası grubunda Nisan'da Mart'a göre fiyatlarda anlamlı bir değişik görülmezken sağlık grubunda yüzde 0,56'lık bir artış yaşandı. Ulaştırma grubunda ise yine kur etkisi gözleniyor. Yüzde 1,68 artan fiyatlar manşet enflasyona ulaştırma grubundan 0.25 puanlık artış yönünde katkı yarattı. Bu grupta benzinli otomobillerde yüzde 5,52 artış var. Benzin fiyatlarında ise Mart'a göre yüzde 1,41 düşüş LPG'de ise yüzde 1,50 fiyat artışı yaşandı. Motorinde de yüzde 1,76 düşüş gözlendi.

Haberleşmede fiyatlarda internet kullanımında yaşanan düşüşün etkisiyle yüzde 0,28 geriledi. Bunun manşet enflasyonu 0.01'lik düşürücü etkisi gözlendi. Eğlence ve kültürde yüzde 1,50'lik artış, eğitimde ise yüzde 2,09 yükseliş var. Lokanta ve otellerde açılma sonrası fiyat artışları devam etti. Dolardaki artış içeride altın fiyatlarını yükseltince çeşitli mal ve hizmetler grubunda yüzde 1,89'luk aylık yükseliş yaşandı. Bunun manşet enflasyona etkisi 0.09 puan oldu.