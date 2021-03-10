TÜİK danışma kurullarını lağvetti

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) önceki başkan Ahmet Kürşad Dosdoğru döneminde kurulan ekonomist ve uzmanlardan oluşan danışma kurullarının lağvedildiği belirtildi.

Bloomberg HT'nin üç kaynağına dayandırdığı haberine göre üyelere bilgi verildiği ve kurulların lağvedildiği duyuruldu. Haberde kaynaklardan birinin yapılan açıklamada 2022 için kurulların yeniden aktif hale getirilmesi konusunun değerlendirileceği bilgisinin verildiğini aktardığı ifade edildi. Bloomberg HT, konuyla ilgili sorularını TÜİK'in ilk etapta yanıtlamadığını bildirdi.

TÜİK, vekaleten başkanlık görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru döneminde "verilerde şeffaflık ve iyileştirme amaçlarıyla" söz konusu danışma kurullarını kurma kararı almıştı.

İşgücü Piyasası Danışma Kurulu'na ilişkin duyuruda söz konusu planlama şu sözlerle ifade edilmişti: "Uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde hesaplanmakta olan işgücü piyasasına ilişkin göstergelerin, ülke koşullarını en iyi yansıtacak şekilde ele alınması ve geliştirilmesinin yanı sıra veri derleme, işleme, yayımlama ve iletişim süreçlerine de Danışma Kurulu’nun önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede başta GSYH olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer konularda da Danışma Kurullarının oluşturulması planlanmaktadır."

TÜİK'e Mart ayında yeni başkan atanmıştı

TÜİK yönetiminde Şubat ayında Cahit Şirin görevden alınarak yerine vekaleten Ahmet Kürşat Dosdoğru getirilmişti. Mart ayının başında ise bu kez Sait Erdal Dinçer, TÜİK başkanı olarak atanmıştı.

Fuat Sözen soL'daki haberinde, Dosdoğru’nun atanmasının iç ve dış sermaye yanlısı çevreler tarafından olumlu karşılandığına ve yeni ekonomi yönetimi değişikliğinin ekonomiye iç ve dış güveni artırmaya yönelik adımının bir parçası olarak bu atamanın alkışlandığına işaret etmişti. Sözen AKP’ye oldukça yakın bir profil çizen Dinçer'in atanmasınınsa yeni ekonomi yönetiminin bin bir güçlükle oluşturmaya çabaladığı piyasalara güven verme, piyasalar ile barışık olma ve ekonomide rasyonel karar alma görüntüsüne, algısına ters düştüğü yorumunu yapmıştı.