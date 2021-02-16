TÜİK Başkanının görevden alınması ve yerine yapılan atama Resmi Gazete'de yok

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin’in yerine dün Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atanmıştı.

"Görevden alma" haberi TÜİK'in internet sitesinde yayımlanarak duyurulmuştu. Bu durum bir zorunluluk değil ancak bu durumun TÜİK'in basın açıklaması yaparak duyurulması alışıldık değil.

Cumhurbaşkanı kararıyla atanıyor

3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Cumhurbaşkanı kararıyla atanıyor ve görevden alınıyor. 14 Şubat 2021 günlü resmi gazetede görevden alma kararı yayımlanmadı.

Bugün yayımlanan resmi gazetede de görevden alınmasına ilişkin bir karar bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı kararları yayımlanmıyor

Cumhurbaşkanlığı kararlarının yayımlanmaması da daha önce tartışma konusu olmuştu. Tank Palet fabrikasının "gizli devri"nin ardından gündeme gelen konuyla birlikte, zorunlu olmasa da daha öncekilerin aksine Resmi Gazete'de yayımlanmayan kararlar soru işaretleri yaratmıştı.

Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?

TÜİK Başkanlığına dün vekaleten atanan ve 1978 Yozgat doğumlu Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

2009'da Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibariyle Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atandı.