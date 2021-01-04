TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı.
TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1,25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon yüzde 14,6 oldu.
Haber Merkezi
TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı
Aralık ayında TÜFE yüzde 1,25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon yüzde 14,6 oldu.
Haber Merkezi
TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı.
TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1,25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon yüzde 14,6 oldu.