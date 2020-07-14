TÜİK açıkladı: Haziran ayı konut satışlarında yüzde 209'luk artış

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Haziran ayı konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 oldu.

İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve yüzde 15.2 ile konut satışlarının en fazla yapıldığı şehir oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 21 bin 915 konut satışı ve yüzde 11.5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile İzmir izledi.

Albayrak'tan konut satış yorumu

TÜİK verilerinin açıklanmasının hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadesini kullandı.