'Tuhafazakar' kararı AYM'de bozuldu

soL Yazarı ve Genel Yayın Yönetmeni Orhan Gökdemir'in 21 Mayıs 2016 tarihinde soL'da yayınlanan köşe yazısı Nurettin Yıldız'ın başvurusuyla yargılanmış, İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi Gökdemir hakkında 2900 lira para cezasına karar verirken, Gökdemir'in yazısı hakkında yine Yıldız'ın başvurusuyla erişim engelleme kararı alınmıştı.

AYM ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti

Söz konusu mahkeme kararı sınırdan para cezası öngördüğü için üst mahkemeye başvuru ve temyiz yolları kapalıydı! Para cezası "düşük" tutularak yine yargı yoluyla düzeltilmesinin önü kapatılmıştı.

Bu yüzden Orhan Gökdemir'in avukatları 29 Kasım 2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne kararla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğini savunarak başvurdu.

AYM, başvuruyu 30 Eylül 2020 tarihinde karara bağlarken, gerekçeli karar yazılarak Gökdemir'e 29 Aralık'ta tebliğ edildi.

AYM, Gökdemir'i mahkum eden kararla "Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın

özgürlüklerinin İHLAL EDİLDİĞİNE" hükmederken, İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ifade ve basın özgürlüklerinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yargılamayı yeniden yapmasını kararlaştırdı.

Pedofili ifadesi hakkında önemli değerlendirme

AYM'nin bozduğu kararın alındığı mahkeme Nurettin Yıldız'ın başvurusu üzerine yapılmıştı. Yıldız Orhan Gökdemir'in yazısındaki şu ifadeler nedeniyle başvurusunu yapmıştı:

5-6 yaşındaki kız çocuklarının evlenmesini caiz bulan Pedofil Nureddin Yıldız da şöyle yakınıyordu: "Önce tesettür mücadelesi yapıldı. Sonra o mücadele başörtü olarak küçüldü. O küçülme daha sonra türban adını aldı. Şimdi ise modası konuşuluyor."

Yıldız'ın vekili bu mahkemede onun 6 yaşındaki bir çocuğun evlenebileceği yönünde bir beyanı olmadığını, böyle bir beyanı bulunsun ya da bulunmasın bunun kimseye hakaret etme hakkı vermeyeceğini savunmuştu. Yıldız'ın ifadelerinin olduğu videolar aynı dönemde kendisi tarafından internetten temizlenmişti!

AYM'nin kararında bu konuda oldukça önemli ifadeler var.

Orhan Gökdemir'in "yazısının bir yerinde de, müştekinin (Yıldız'ın) görüşüne atıf yapmadan önce '5-6 yaşındaki kız çocuklarının evlenmesini caiz bulan pedofil' şeklinde incitici bir ifade kullanmış" olduğunu saptıyor ve bu konuda önemli değerlendirmeler yapıyor:

"Başvurucunun müşteki hakkında kullandığı ve ergenlik çağına girmemiş çocuklara karşı cinsel ilgi duyan ve psikolojik sorunları olan kimse olarak tanımlanan pedofil kelimesinin değer yargısı içeren son derece incitici, sert ve ağır bir ifade olduğu noktasında bir kuşku bulunmamaktadır. Bununla birlikte ifade özgürlüğü, ifadenin gerçek veya duygusal olup olmadığına ve başkalarının onu yararlı veya zararlı, değerli veya değersiz olarak değerlendirmesine bakılmaksızın ifadeyi korur. İfadenin polemik içermesi veya kırıcı olması bile onu koruma kapsamından mahrum etmez" diyen AYM Yıldız'ın sözleriyle ilgili de belirlemelerde bulunuyor:

"Ayrıca müştekinin söz konusu tartışmalı sözlerini kesin bir dil kullanarak ifade ettiği anlaşılmaktadır. Kamuoyunu yakından ilgilendiren herhangi bir iddia hangi oranda kesin, katı ve dolaysız ise iddia sahibine yöneltilen eleştirilere de aynı oranda katlanma yükümlülüğü olmalıdır."

AYM, Gökdemir'in yazısında sert ifadelerle yer alan eleştirinin olgusal temele sahip olduğunun da altını çizerken Yıldız'ın videolarının sosyal medya platformlarında yayınlanıp daha sonra kaldırıldığını da not ediyor:

"Müştekinin sosyal medya platformlarında yayınlanıp daha sonra kaldırılan videosu nedeniyle hakkında ceza soruşturması yürütülmüş olması, konuşmasının yayınlanmasını müteakip çok sayıda siyasetçi, gazeteci veya uzman tarafından sert şekilde eleştirilmesi, uzun süre toplantı veya konferanslar için gittiği yerlerde protesto gösterileriyle karşılaşması gerçeği, dava konusu değer yargısı içeren sözlerin yeterli bir olgusal temele sahip olduğunu göstermektedir."

Erişim engelleme sürüyor

Öte yandan AYM kararıyla İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı bozulurken, Gökdemir'in dava konusu yazısıyla ilgili erişim engelleme sürüyor. Gökdemir vekilleri bu kararın iptali için mahkeme başvurusu yapacaklarını AYM kararının başvurunun değerlendirilmesi sırasında belirleyici olacağını düşündüklerini söylüyor.

"İfade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği" belirlemesi üstelik AYM'den geldiğinde beklenen karar açısından oldukça kesin bir ağırlık oluşturuyor. Öte yandan erişim engelleme kararları gibi bu kararlara yapılan itirazların değerlendirildiği mahkeme kararları da hukuk ve yargılama ilkelerini nadiren karşılıyor.

Bu arşivde arayarak "engellenmiş yazı"nın henüz engellenmemiş olduğu zamana yolculuk yapabiliyorsunuz.

DİPNOT: Farklı sosyal medya platformlarında bizzat kendisi ve müritleri tarafından yayınlanan videoların sahibi Nurettin Yıldız, kamuoyunda Nureddin Yıldız olarak tanınıyor. Öyle ki, soL'da yapılan haberlerde de şimdiye kadar bu şekilde anıldı. Öte yandan Yıldız'ın nüfusa kayıtlı olan ismi Nurettin. Bu kaydı değiştirmek için başvurması, kayıtlı ve kimliğinde yazılı olan ismi değiştirmesi pekala mümkün olan gerici Yıldız'ın bunu neden yapmadığı bilinmiyor. soL, yayınlarında bundan böyle Nurettin Yıldız'ın gerçek ve kayıtlı ismini kullanacak.