Tuğba Anlak cinayetinin duruşması yarın görülecek

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tuğba Anlak'ın katilinin yargılandığı davanın ikinci celsesi yarın görülecek.

Anlak, 31 Temmuz 2019 tarihinde 6 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülmüştü.

Bir önceki duruşmada mahkeme başkanı, avukatların itirazlarına karşın katille, Tuğba'nın 6 yaşındaki kızını yüz yüze getirirken, Anlak'ın kızı, "Korkuyorum. Annemi öldüren adam burada" dedi ve ağlayarak duruşma salonundan çıkmıştı.

Tuğba'nın ablası duruşmada sanığa katil dediği için mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarılmıştı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Avukatı Sanem Oğuz, mahkeme salonunda kendilerine konuşma hakkı dahi vermeyen mahkeme başkanı hakkında, adil yargılanma ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.