Tuğba Anlak cinayetinde katile yardım edene tahliye!

İstanbul’da Murat Uslu tarafından 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurularak öldürülen Tuba Anlak cinayeti davasının ikinci duruşması bugün görüldü.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme katil Murat Uslu’ya yardım eden ve cinayetin ardından onunla beraber kaçan Mustafa Ünver’in tahliyesine karar verdi. Savcı Murat Uslu’nun “kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını isterken suçu “tasarlayarak öldürme” kapsamına sokmadı.

Duruşmaya Tuba Anlak’ın ailesinin avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları ile İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Kadın Meclisleri de katıldı.

Duruşma sonrası adliye önünde bir basın açıklaması yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden, Mustafa Ünver’in tahliyesine ve Murat Uslu hakkındaki savcı mütalaasına tepki gösterdi.

Savcının mütalaasına tepki

Erden burada yaptığı açıklamada “Tuğba’yı sadece Murat Uslu öldürmedi. Yanında bulunan Mustafa da öldürdü. Murat’ın silahını saklamasına, kaçmasına yardım eden Mustafa’ydı. Tuğba öldürüldüğünde ambulans çağırmadı ve Murat’la birlikte olay yerinden kaçtı. Daha sonra da Murat ve Mustafa anlaşarak mahkemede birbirlerini koruyan beyanlarda bulundular. Mustafa daha önce katilin suçu nasıl işlediğini anlatmasına rağmen bugün duruşmada anlatmadı. Sanki Murat da Mustafa da suçsuzmuş gibi savcılık tarafından bir mütalaa hazırlandı. Biz savcının mütalaasına katılmıyoruz” dedi.

'Tasarlayarak öldürmeden ceza almalı'

Murat Uslu’nun cinayeti tasarlayarak işlediğini belirterek savcının yalnızca “kasten öldürme”den ceza istemesine tepki gösteren Erden şunları söyledi:

“Murat Uslu’nun silahı oraya götürerek, bu işi tasarlayarak insan öldürmeden ceza alması gerekiyor. Oysaki savcı sadece kasten öldürmeden ceza almasını istedi. Eğer böyle bir maddeden ceza verilirse Murat Uslu çok az ceza alır. Biz diyoruz ki Murat aylarca Tuğba’ya şiddet uyguladı, dövdü, tehditler etti, boynuna bıçak dayadı, kızını kaçırdı, küçük kızını öldürmekle tehdit etti. Tuğba şiddete boyun eğmek zorunda kaldı. Ne zaman ki Tuğba şiddete karşı çıktı, işte o zaman Murat arabasına sakladığı silahı çıkararak Tuğba’yı öldürdü. Yani tasarlayarak öldürdü. Bizce Murat tasarlayarak öldürmekten ceza almalı.”

Suça iştirak eden serbest

Tahliyesine karar verilen Mustafa Ünver’in ise suça iştirak ettiğinin ortada olduğunu dile getiren Erden, “Murat’ın öldürdüğü silahı saklamış, ormana atmış, Murat’ı ihbar etmemiş, ambulans çağırmamış, onunla günlerce Türkiye’nin farklı şehirlerinde saklanmışlar. İşte biz buna suça iştirak etmiş diyoruz” dedi.

18 Aralık'a ertelendi

Murat Uslu’nun ve Mustafa Ünver’in en ağır cezayla cezalandırılması gerektiğini belirten Erden, 18 Aralık’ta yapılacak üçüncü duruşmaya tüm kamuoyunu katılmaya çağırdı.

İstanbul Arnavutköy'de evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Murat Uslu tarafından başından silahla vurulan Tuğba Anlak tedavi gördüğü hastanede 28 gün sonra yaşamını yitirmişti. Anlak'ın bir miktar parasını da alarak olay yerinden kaçan Uslu yakalanarak cezaevine gönderilmişti.