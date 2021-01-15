Tuborg'dan 'şehirler serisi' talimatı

Geçtiğimiz ay sosyal medyada gericiler tarafından hedef alınan Tuborg'un "şehirler serisi"nin toplatılacağı öne sürülmüştü.

Konuya ilişkin ulaşmaya çalıştığımız yetkililer bir yanıt vermezken, edinilen bilgiye göre Tuborg çalışanlarına bu konuya ilişkin yeni bir talimat gitti.

Buna göre bayilerdeki şehirler serisi süsleme görselleri bir an önce kaldırılacak ve yine bayilerdeki ilgili stok hızla tespit edilecek.

Bu tespit sonrası ilgili serinin acilen eritilmesi istenirken, seriler yeniden kullanılmayacak.