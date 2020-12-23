Tuborg 'şehirler' serisini toplatıyor mu?

Bira markası Tuborg, Şehirler Serisi adıyla piyasaya çıkarttığı bira kutularını toplatacağını duyurdu. Tuborg'un Şehirler Seriisi uzun süredir satışta.

Şehirler serisinde Türkiye'deki tüm şehir adları yer alıyor. Ancak Tuborg'a özellikle Trabzon, Kahramanmaraş, Siirt, Çorum gibi sağcı ağırlığı olan şehirler adına getirilen tepkiler birkaç gündür sosyal medyada da gündem olmuştu.

Söz konusu tepkiler çoğunlukla AKP'lilerden ve hükümete yakın isimlerden geldi.

Son durumda iddiaya göre, yasal izni olmasına rağmen Tuborg, on binlerce kutunun üretimini durdururken, yine on binlerce kutunun da toplatılmasına karar verdi. Ancak hala şirketten resmi bir açıklama gelmedi.