Tuborg işçileri: 'Tuborg Burada' çalışanlar ücretsiz izinde!

Tuborg’da geçtiğimiz günlerde işçiler ücretsiz izne çıkarıldı. Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı, ücretsiz izine çıkarılan işçiler ile ilgili bir açıklama yaparak, ücretsiz izne çıkarmaların bilinçli olarak yıllık maaş zamlarına denk getirildiğini, bu süreçte yönetimin işçiler üzerinde baskı oluşturmak istediğini belirtti.

Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı'nın açıklaması şöyle:

'Tuborg Burada' çalışanlar ücretsiz izinde!

Bizler Tuborg emekçileriyiz. Hisseleri borsada kârlılık rekorları kırarken, rekabet ettiği firma çalışanlarının neredeyse yarı maaşına layık görülen, pandemi döneminde kıt kanaat geçinip bir de işten çıkarma tehdidini gün be gün yakından hisseden; emeğiyle, özverisiyle, alın teriyle çalışan ve buna rağmen yaşam standartları sürekli aşağı doğru çekilen Tuborg çalışanlarıyız…

Zorunlu gece çalışmalarıyla başlayan, pandemi döneminde ve üstelik kapalı alanlarda uzun süre kalarak yapılabilen, müşterilere video izletme, ürün teşhiri yapma, dolap dizme ve bitmek bilmeyen anketlerle uzayan görevlendirmelerle ve yetmezmiş gibi bir de sistematik baskılara maruz kalarak çalışmaya devam ediyoruz. “Sizi işten çıkartmayacağız” girizgahıyla başlayan “Tuborg Burada” online sipariş sisteminin ilk aba altından sopasını gördük. Görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getiren, hatta işindeki başarısıyla pek çok hedefi tutturan arkadaşlarımız ücretsiz izne çıkarılmaktadır.

Tuborg yönetimi tarafından ücretsiz izne çıkarılan arkadaşlarımız, tam da yıllık maaş zamlarının açıklanması öncesinde bu durumla karşılaşıyor. Bu ücretsiz izin dayatmasının, bayram sonrası yapılacağı alenen söylenen baskılara hazırlık olduğunu biliyoruz.

Patronların eline bir silah olarak verilen ücretsiz izin uygulaması bugün, uğradığı haksızlığa karşı çıkan, mobbinglere boyun eğmeyen arkadaşlarımızı işyerinden uzaklaştırmak ve bizlere gözdağı vermek için kullanılıyor. Kriz dönemi elinizdeki işe şükredin, sözümüzün üstüne söz söylemeyin diyen yöneticilere ücretsiz izin uygulaması adeta bir fırsat yaratmış durumda.

Ve tabii ki çağrımız tüm Tuborg emekçilerine; baskıya boyun eğmeyin, emeğinizin karşılığını almak, insanca bir yaşam sürmek için, hiçbir haksızlık karşısında yalnız kalmamak ve haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak için Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağına katılın…

Patronların Ensesindeyiz Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı



Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz numaralı telefondan ulaşılabilir:

Telefon: 0541 940 0514

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E-posta: [email protected]