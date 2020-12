Tuborg işçileri dayatılan pazar mesaisini kabul etmiyor

Salgın başladığı günden bu zamana her türlü riskle karşı karşıya kalarak çalışan Tuborg emekçileri, şimdi de Tuborg tarafından dayatılan pazar mesaisine maruz kaldıklarını belirtti. İşçiler, yaptıkları açıklamayla uygulanan bu mesai dayatmasını kabul etmediklerini, her türlü mücadeleyi vereceklerini ifade etti.

Patronların Ensesindeyiz Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tuborg işçilerine dayatılan pazar mesaisi zorbalığına boyun eğmeyeceğiz

Tuborg’da işler patrondan yana yürütülmeye devam ediyor. Her krizden fırsat çıkartanlar, bu sefer de sokağa çıkma yasaklarını fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Covid-19 salgını başladığı günden bu yana her türlü riskle karşı karşıya kalan biz Tuborg emekçileri, verdiğimiz emeğin karşılığını bile alamıyorken, daha büyük 'fedakârlıklara' zorlanıyoruz. Her gün onlarca noktaya girip-çıktığımız, hem kendimiz hem de birlikte yaşadığımız ailemiz için bulaşma riskiyle burun buruna yaşadığımız bu dönemi, Tuborg yönetimi daha ağır koşullar altında zorlaştırmaya çalışıyor.

Ankara Tuborg’da arkadaşlarımız yaklaşık 1 haftadır satış başkan yardımcısı gelecek diye, sahada fazladan angaryalarla çalıştırıldı. Dün şirkete gelen satış başkan yardımcısı, bu 1 haftalık yorucu mesainin ardından, sabah 9:00’dan 11:00’a kadar bahçede bir toplantı aldı. Alınan karar doğrultusunda Cumartesi 14:00 olan mesainin 17:00’da bitirilmesini ve akşama kadar açık-kapalı noktaların tespit edilmesini istediklerini iletti. Toplantı sonrasında ise yöneticiler tarafından arkadaşlarımıza Cumartesi mesaisinin 17.00’a uzatıldığı bilgisi verildikten sonra, Pazar günü de bütün müşterilerimizin aranması ve tabletten bütün noktalara giriş-çıkış yapılması istendi. Yani Cumartesi uzayan mesai, Pazar günü de devam edecek.

Çeşitli tehditlerle, 'Tuborg yönetimi kararıdır, uygulanacak' zorbalığıyla kabul ettirilmeye çalışılan bu uygulamaya boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Biz Tuborg işçileri olarak ne bu sömürü düzenini kabul ederiz, ne de 1 günlük haftalık iznimizi kendimize ve ailemize ayırmaktan feragat ederiz. Zorla kabul ettirilmeye çalışılan bu fazla mesailere karşı her türlü mücadeleyi vereceğimizi ilan ediyoruz.

Bütün Tuborg işçilerine çağrımızdır, yaşadığımız bu ve benzeri sorunlar etrafında bir araya gelen PE Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı’nı güçlendirelim. Yalnız değiliz, yalnız yürümek zorunda değiliz, hiçbir baskıya, tehdide boyun eğmek zorunda değiliz.

Birlikte daha güçlüyüz!

PE Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı"

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]