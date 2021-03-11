TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan aşı açıklaması: Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor

Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara'da öğrencilerle bir araya gelen TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Covid-19’a karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumu anlattı.

Covid-19'a karşı dünyada hangi tip aşı çalışılıyorsa Türkiye'de de o tip aşıların çalışıldığını, tasarım noktasında farklılık olduğunu söyleyen TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, "Aşının mutant virüslere karşı daha hızlı bir şekilde kullanılabilmesi ve etkili olabilmesi için 4 bölgeye birden etkili olabilecek şekilde tasarımları yapıldı" dedi.

Mandal, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) inaktif türü bir aşı ile virüs benzeri parçacık esaslı geliştirilmiş bir aşının başvurusunun yapıldığını aktardı.

Yerli aşıların ne zaman uygulanacağına ilişkin ise Mandal, "Bilim insanı olarak bu konuda tarih vermek yanıltıcı olabilir. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bilim insanlarımıza güveniyorum. Dün bir aşımız daha Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan bunun değerlendirileceği TİTCK’ya faz çalışmaları, klinik çalışmaları başlayacak olan kuruma teslimi yapıldı" diye konuştu.