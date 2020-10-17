TTB'den Sağlık Bakanlığı'na aşı uyarısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı'na İnfluenza mevsimi ve aşı ile ilgili yaptıkları uyarıyı hatırlattı.

"Yeterli aşı stoku erken olarak sağlanıp, aşının mümkün olan en erken dönemde yapılması sağlanmalı. İnfluenza aşısı çok yaygın yapılmalı ve kamusal bir sorumlulukla ücretsiz temini üstlenilmeli" uyarılarının dikkate alınmadığını belirten TTB, bakanlıkça yeterli aşının temin edilememesinin sorumluluğunun hekimlere yıkılmaya çalışıldığını duyurdu.

TTB paylaşımında “Temmuz ayında 6 ayın üzerinde olan herkese influenza aşısının temin edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Sağlık Bakanlığı yetersiz aşı temininin sorumluluğunu karmaşık algoritmalarla hekimlerin üzerine yıkarak sağlıkta yeni şiddet alanı mı yaratmak istiyor” diye soruldu.