TTB'den Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlükleri önünde eylem çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 15 Nisan Perşembe günü Ankara'da Sağlık Bakanlığı, diğer illerde sağlık müdürlükleri önünde "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz! Ölümleri Durdurun!" sloganıyla bir araya geleceklerini duyurdu.

TTB'den yapılan açıklamada "Türk Tabipleri Birliği olarak bütün sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte iktidarı uyarmak, topluma çağrıda bulunmak için 15 Nisan Perşembe günü saat 12.30’da 'YAŞAM HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ! Ölümleri Durdurun!' sloganıyla Ankara’da Sağlık Bakanlığı ve Türkiye’nin bütün illerinde de Sağlık Müdürlükleri önünde olacağız. Çağrımız sadece sağlık örgütlerine ve sağlık çalışanlarına değil. Bütün emek-meslek örgütlerini, bütün sendikaları, bütün siyasi parti ve çevreleri, başta yakınlarını COVID-19 nedeniyle kaybedenler olmak üzere bütün yurttaşlarımızı çağrımızı sahiplenmeye, sesimize ses katmaya, bu yanlış politikalara itiraz etmeye, bu korkunç gidişata dur demeye, yaşam hakkımızı sahiplenmeye çağırıyoruz" denildi.