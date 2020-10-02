TTB'den Sağlık Bakanı Koca'ya istifa çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), önceki gün yaptığı basın toplantısında her vakanın hasta kabul edilmediğini ve günlük olarak açıklanan Covid-19 verilerinde sadece semptom gösteren kişilerin yer aldığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya çağırdı.

TTB, yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gerçekleri gizleyen Sağlık Bakanlığı'nı bir kez daha süreci şeffaf bir biçimde yürütmeye, epidemiyolojik ve bilimsel verilere uygun olarak salgın ile mücadele etmeye çağırıyoruz. COVID-19 pandemisinin başladığı günden itibaren TTB; günlük verilerin doğru ve şeffaf verilmediğine dair kaygılarını kamuoyuyla sürekli paylaşmıştır. TTB olarak bilim insanlarının katkılarıyla hazırlanan ikinci, dördüncü ve altınca ay değerlendirme raporlarıyla, üçüncü ve beşinci ay değerlendirme açıklamalarıyla salgın yönetimine dair kaygılarımızı ve önerilerimizi dile getirmiş ve Sağlık Bakanlığı'na ilettiğimiz otuzu aşkın mektupla sorular iletmiştik.

Gelinen noktada sorularımıza yanıt alamadığımız gibi Türkiye'de salgının yeni sorular ve sorunlarla ilerlediği görülmektedir. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Eylül'de yaptığı basın açıklamasında, her vakanın hasta kabul edilmediğini ve günlük olarak açıklanan COVID-19 verilerinde sadece semptom gösteren kişilerin yer aldığını açıklamıştır. Bugüne kadar turkuaz tabloda açıklanan veriler artık gerçekliğini yitirmiştir. Sayın Bakan da biliyor ki bilimsel olarak her vaka hasta sayılmaktadır."

'Aylardır bilimsel kriterlere uyulmadığını itiraf etmiş oldu'

"Bu açıklamaları ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 'Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler de var. Büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor' açıklaması turkuaz tablolarla tüm ülkede aylardır bu bilimsel kriterlere uyulmadığını itiraf etmiş oldu. Bakan Koca, 'günlük vaka sayısı' terimini 'günlük hasta sayısı'na çevirirken; 'entübe hasta' yerine 'ağır hasta' ifadesi koymuş; hekim hasta ilişkisinin ilk gerekliliği olan güven ilişkisini zedelemiştir. Bakanlık ve toplum arasındaki güven ilişkisi de aynı şekilde zarar görmüştür. Pandemiye karşı güven veren bir mücadele sergilenememiştir.

Bugüne kadar tabip odaları ve TTB'nin yaptığı şeffaflık çağrılarının ne kadar haklı olduğu Bakan Koca'nın bilimsel olarak çelişkili açıklamaları ile ortaya çıkmıştır."

'Salgının kontrol altına alınamaması dışında başka hiçbir şeye yaramamıştır'

"Bugüne kadar verilerin açık ve şeffaf olarak paylaşılmama çabası ne yazık ki salgının yaygınlaşması ve kontrol altına alınamaması dışında başka hiçbir şeye yaramamıştır. Bu duruma gelinmesinde ekonomi ve siyasetin, bilimin önüne geçmesinin neden olduğu da açıktır. Hedef salgınla mücadele olmalıdır. Salgınla ilgili hemen her konuda Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ilerlendiği açıklandığı göz önüne alındığında verilerle ilgili bu durumun Bilim Kurulu tarafından önerilip önerilmediği bilinmemekte ve bu durum Bilim Kurulu'nu da sorumluluk altında bırakmaktadır.

Salgınla mücadelede başarılı olmanın ön koşulları olan şeffaflık, akıl ve bilimin kılavuzluğunda belirlenmiş salgın ile mücadele stratejisi, filyasyon çalışmalarının etkili biçimde yapılması, salgının hastanelerden önce toplum bazında ve birinci basamakta karşılanması, başta TTB olmak üzere tüm toplumun katılımını içine alan topyekûn mücadele ve kolektif dayanışma ruhu sergilenmesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz."

'Her vaka Covid-19 hastasıdır'

"Sayın Bakan, TTB'nin ısrarla belirttiği Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kodlama sistemini hiç kullanmadınız. Sizler verileri gerçek rakamları ile söylememektesiniz. Covid-19 pandemisinden ölüm istatistiklerinin düşük gösterilmesi topluma da büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Her vaka hasta değildir' açıklamasına karşılık TTB olarak semptomlu ya da semptomsuz 'Her vaka Covid-19 hastasıdır' diyoruz. Semptomu olmasa da sağlık çalışanları da başta olmak üzere tüm temaslılara test yapılması gerektiğini pandemi başından itibaren ısrarla belirtiyoruz. Vakaları düşük göstererek, terimleri değiştirerek, her gün farklı demeç vererek başarılı olunamaz. Salgını ancak toplumla, sağlık çalışanları ile tabip odaları ile TTB ile bilim insanları ile hep birlikte mücadele ederek kontrol altına alabilirsiniz. Buradan TTB olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verileri gerçek ve şeffaflıkla açıklamasını ayrıca Bilim Kurulu üzerinde baskı varsa, kurul üyeleri tarafından açıklanmasını istiyoruz. Toplumun ilk olarak bir özür beklediğini vurguluyoruz. Bunlar yapılmayacaksa Sağlık Bakanı'nı istifaya davet ediyoruz."