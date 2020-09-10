TTB'den Merve Mercan açıklaması: Acımız tarifsiz

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi intern Dr. Merve Mercan Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği, Mercan'ın ölümü sonrası paylaştığı mesajda "Tıp öğrencileri toplum sağlığının geleceğidir. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi intern Dr. Merve Mercan Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Acımız tarifsiz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadesini kullandı.

Üniversitenin açıklamasında ise “Sağlık ordumuz en genç üyelerinden birini, üniversitemiz çok kıymetli bir öğrencisini kaybetti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencimiz Merve Mercan, vefat etti. Mekânı cennet olsun. Kederli ailesinin başı sağ olsun” denildi.