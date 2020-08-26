TTB'den Manisa ve Vestel raporu: Kritik alanların dışında üretim durmalı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde ve Vestel fabrikalarında koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artış üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) Manisa’da Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere üretim alanlarında sorunu değerlendirmek üzere heyet oluşturdu. TTB Merkez Konseyi, Manisa Tabip Odası, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ve TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan temsilcilerin olduğu heyet, işçilerle, işyeri temsilcileri ve işyeri hekimleri ile görüşerek bir rapor yayımladı.

12 saatlik çalışmanın dayatıldığı Vestel'de çalışan işçiler şikayetleri olmasına rağmen 1 hafta hastaneye başvurması engellenen ve daha sonra Covid-19 pozitif çıkan işçilerin olduğunu aktarıldı. TTB, daha önce yaptığı "kritik alanlar dışında üretimin durdurulması" çağrısını da yineledi.

'Şikayetleri olan işçiler engellendi'

Raporda Manisa’da bulunan Manisa OSB, Muradiye OSB ve yan sanayi bağlantılarıyla orta küçük işletmelerde, ortalama 160 binin üzerinde işçinin çalıştığı, Manisa OSB’de 60 bin işçinin, 200’ün üzerinde işletmenin ve 40’a yakın işyeri hekiminin bulunduğu belirtilerek Vestel’de 19 bin civarında işçi çalıştığı ve 11 işyeri hekimi bulunduğu bilgisi verildi. Vestel'de 12 saatlik 2 vardiya halinde çalışıldığı, diğer firmalarda farklı çalışma sistemi (3’lü vardiya, normal mesai) bulunduğu aktarılan raporda bir vardiyada bazı fabrikalarda 100 ila 200 işçi çalışırken, Vestel’de bir vardiyada 1500 işçinin çalıştığı belirtildi. Servislerin ise yüzde 60’ının İzmir’den geldiği bilgisi yer aldı.

Vestel'de yaşamını yitiren işçilerin olduğu hatırlatılan raporda, "1 Haziran öncesi servislere binişlerde gruplar arasında, 15’er dakika zaman varken, daha sonra bu uygulamanın kaldırılırken, servislere binişlerde yığılmalar olmaya başladığı tespit edildi. İşçilere ayda iki adet bez maske verildiği, bez maskelerin de üst tarafında tel çubuk olmadığı için, burnun sürekli açıkta kaldığı bildirildi. Şikayetleri olan işçilerin ise, 1 hafta boyunca hastaneye başvurması engellendiği ve daha sonra Covid-19 testi pozitif çıktığı belirtildi" denildi.

'Vardiyalar 6 saate düşürülmeli'

TTB heyeti tarafından sunulan çözüm önerileri ise şöyle: "12 saate çıkarılan vardiyaların, 6 saate düşürülmesi, aynı vardiyada çalışan işçi sayısının azaltılması, vardiya giriş çıkışlarında yığılmaların önlenmesi açısından da önemlidir. Soyunma dolaplarındaki sıkışıklığı önleyecek tedbirler alınarak, işçilerin topluca soyunma odalarına girmesi önlenmelidir. Dışarıdan içeriye, virüs taşınmasını engellemek için iş kıyafetleri, sadece işyerinde giyilmelidir. Sadece idari bölüm alanları değil, tüm fabrikada ortak kullanılan alanlar, ekipmanlar, kapı kolları, merdiven tutacakları gibi bölümler etkin ve uygun şekilde dezenfekte edilerek bulaşmanın önlenmesi için tedbirler alınmalıdır. Yemekhanelerde, işçiler masalara tek tek oturtulmalı veya masa yeterli büyüklükte ise araya seperatörler koyarak fiziksel mesafe sağlanmalıdır. Eğitimler devam etmeli, yüz yüze eğitimlerin yapılamadığı durumlarda da çeşitli görseller ve talimatlar kullanılarak, Covid-19’a karşı tedbirler konusunda duyarlılığın devamı sağlanmalıdır."