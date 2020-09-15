TTB’den eylem çağrısı: 'Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz'

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tüm illerdeki tabip odalarıyla birlikte gerçekleştirilecek siyah kurdele takma, yürüyüş ve saygı duruşu eylemlerine katılım çağrısı yaptı. Eylemler "Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası" ilan edilen 14 ve 18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, "Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel sorumluluğunu her gün ama her gün hatırlatmaya devam edeceğiz” denildi.

TTB'nin açıklaması şöyle:

TTB olarak; Covid-19 salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması için 14 Eylül – 18 Eylül #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Haftası ilan ediyoruz!

1. Hafta boyunca her gün yapılacak etkinlikler de esas alınarak; hekimlerin ve sağlık çalışanların Covid-19 salgınındaki durumunu, taleplerini, beklentilerini ve salgındaki vahim tabloyu yansıtan güncel sosyal medya kampanyaları düzenlenecek.

2. Başta sağlıkçı ölümleri olmak üzere Covid-19 kaynaklı ölümlere ve artan hasta sayısına dikkat çekmek, bugüne kadar Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz bütün yurttaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının anısına saygı gereği; sağlık kurumlarında ve tüm yaşam alanlarında 1 hafta boyunca “siyah kurdele” takılacak.

3. Siyah kurdele ile cisimleşen farkındalığı yaygınlaştırma amacıyla, kurdele içerikli afişler hastane odalarından eczanelere, binalarımızın dış cephelerinden, oda pencerelerimize kadar hayatın her mekanına yaygın olarak asılacak.

4. Covid-19 konusunda, haziran ayında hükümet tarafından atılan “yeniden normalleşme” politikasının ortaya çıkan vahim sonuçlarını görünür kılmak ve Covid-19 ile mücadelenin en ön safındaki hekim ve sağlık çalışanlarının durumunu yansıtmak ve yetkili konumdakilere sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmak üzere;

15 Eylül Salı günü bütün illerde Tabip Odası Yönetim Kurullarının (gerekirse odanın seçili kurul ya da aktivistlerinden de destek alarak) bulundukları şehrin büyüklüğüne göre ayrı ana güzergahlar belirleyerek; “maske-siperlik-tulum ya da tam beyaz” donanımla ve ellerinde #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz yazılı tek bir “büyük dövizle” her şehir (17.30-20.00) kendi arasında belirleyeceği bir saatte belirlenen hat boyunca tek kişilik bir yürüyüş gerçekleştirecek, bitiş noktasında fizik mesafeye dikkat edilerek toplu karşılama yapılacak ve orada açıklama yapılacak, yapılabilen illerde bu etkinlik cuma gününe kadar devam ettirilecek,

5. 17 Eylül Perşembe günü saat: 12.30’da hastaneler ve bütün sağlık kurumlarında yitirdiğimiz hekimler ve sağlık çalışanlarının anısına; diğer iş yerleri ve her yerde bugüne kadar resmi olarak Covid-19 vefatı kabul edilen ve resmi Covid-19 kayıtlarında görülmese de bu dönemde “bulaşıcı hastalıktan” vefat eden on binlerce yurttaşımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşları için bütün diğer kurumlara ve kamuoyuna çağrı yapılacak.